Рестомод Chevrolet Camaro

Компания Sean Smith Design сделала рестомод из классического Chevrolet Camaro. Дизайн-ателье, которое отметилось работой с Saleen Automotive, Ringbrothers, SpeedKore, Salvaggio Design и Rockstar Games, берётся и за заказы частных клиентов. Последним подобным проектом стал Fenix Camaro - уникальный рестомод по мотивам классического Chevrolet Camaro образца 1969 года. Машина сохранила каноничный внешний вид, но получила современную техническую "начинку", передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Автомобиль, окрашенный специалистами Kandy Shop Creations в сочетание цветов Silver, Liquid Champagne и Satin Charcoal, Grey получил переработанную переднюю часть кузова с развитым сплиттером и панелью, объединяющей решётку радиатора и новую оптику, поменялись бампера, а сзади появились новый спойлер и напечатанные на 3D-принтере фонари.

Дизайнеры избавились почти от всех вертикальных элементов, чтобы визуально расширить кузов. У купе поменялись двери и появились разноразмерные - 18 дюймов спереди и 19 дюймов сзади - диски HRE RS103 с шинами Michelin Pilot Sport.

Салон оформлен в монохромной гамме с использованием кожи чёрного и бежевого цветов. Новые сиденья и руль в ретро-стиле сочетаются с современной цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с тачскрином. В тон интерьеру выполнена обивка салона, который также имеет фоновую подсветку.

Кузов адаптирован под шасси Roadster Shop Fast Track с более прочной стальной рамой, котора сочетается с подвеской RS Fast Track со ступицей от Corvette C7 и стабилизаторами поперечной устойчивости от этого же спорткара. Штатные тормоза уступили место шестипоршневым механизмам Baer с 14-дюймовыми дисками. Под капотом появился компрессорный V8 от Wegner Motorsports - двигатель семейства 427 LS7 выдаёт 1180 сил. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач Tremec T56.