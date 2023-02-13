Новый кроссовер Toyota Century

Японская компания готовит новый премиальный кроссовер под брендом Century. Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru представляет, как будет выглядеть новинка.

Сегодня имя Century в гамме бренда носит только представительский седан, первое поколение которого появилось в 1967 году. В этом же году была 100-летняя годовщина со дня рождения Сакити Тоёда - основателя компании Toyota, что и послужила поводом для имени модели. Первая генерация продержалась на конвейере аж 30 лет, вторая, появившаяся в 1997 году, чуть меньше - до 2017 года, именно тогда в октябре состоялась премьера третьего поколения седана. Теперь же ожидается расширение гаммы за счёт кроссовера, который должен стать более массовым.

Пока нет никакой информации о внешности будущей новинки, однако ожидается, что она будет построена на платформе кроссовера Grand Highlander, премьера которого состоялась на днях. Century может получить немного увеличенную колёсную базу: по предварительным данным, она растянется до 3 метров, а длина будет увеличена до 5,2 метров. Причём прибавка пойдёт в угоду простору на втором ряду сидений, который также будет последним, в то время как Grand Highlander имеет трёхрядную компоновку салона. Для сравнения, аналогичные показателя Toyota Land Cruiser 300 составляют 2850 и 4965 мм. Особенностью внешнего вида модели Century является очень консервативный дизайн, вполне вероятно, в аналогичном стиле будет сделан и кроссовер. Спереди он может получить хромированную трапециевидную решётку радиатора и простые по форме фары. Среди характерных черт седана - серебристые накладки на нижнюю часть бамперов и боковин и отсутствие логотипа компании Toyota, вместо него буквенное обозначение модели и символ феникса. Также кроссовер изображён с традиционными горизонтальными фонарями и многоспицевыми колёсными дисками в стиле седана Century.

О технике пока также нет официальных данных, есть предположение, что кроссовер оснастят гибридной силовой установкой, основой которой станет бензиновый турбомотор 2.4 в паре с электродвигателем и шестиступенчатым "автоматом". Аналогичную установку получил и новый Grand Highlander, у него совокупная отдача составляет 367 л.с. и 542 Нм крутящего момента.