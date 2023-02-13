Toyota разработает электромобиль нового поколения к 2026 году

Японский автомобильный концерн Toyota Motor планирует к 2026 году разработать электромобиль нового поколения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте автоконцерна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены разработать электромобиль нового поколения к 2026 году, а также планируем расширить нынешнюю линейку электромобилей", - подчеркивается в сообщении.

В августе 2022 года Toyota объявил о решении инвестировать 730 млрд иен (около $5,5 млрд) в производство автономных аккумуляторов для электромобилей.