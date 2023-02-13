Компания Haval представила внешность внедорожника H6 нового поколения

В базе китайского Министерства промышленности появились фотографии кроссовера Haval H6 четвертого поколения. Изображение опубликовал портал autohome.com.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, длина новинки составляет 4711 мм, ширина - 1940 мм, высота --1730 мм. Колесная база - 2738 мм. Снаряженная масса - 1695 кг. Новинка может быть оснащена 18- или 19-дюймовыми колесными дисками.

Внедорожник Haval H6 получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с. Тип привода не указывается, но вполне вероятно, что модель получит как моноприводные, так и полноприводные комплектации. Не исключено, что на момент выхода на рынок модель получит гибридную модификацию.