Представлен седан Hyundai Solaris нового поколения

Компания Hyundai Motor представила первое официальное изображение нового Hyundai Solaris, который появится в Индии в мае 2023 года (модель в этой стране известна как Hyundai Verna). Об этом 13 февраля сообщила компания на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Новый седан Hyundai Verna/Solaris следующего поколения показали на первых официальных тизерах. Со сменой поколения седан получил совершенно новый дизайн, который объединит в себе элементы других актуальных моделей Hyundai. Фронтальный светодиодный пояс отвечает только за дневные ходовые огни, так как основные фары встроены в решетку радиатора. В профиль седан стал более спортивным и динамичным, а на корме появились новые фонари, которые объединены между собой тонкой светодиодной полосой.

В моторную гамму нового Hyundai Verna/Solaris в Индии войдут два бензиновых двигателя: полуторалитровый атмосферный мотор и его наддувная версия мощностью около 160 л.с. Первый двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой механикой или вариатором, а более мощный мотор помимо механики достанется роботу.

Известно, что новинка выйдет в четырех комплектациях: EX, S, SX и SX(O) и с девятью вариантами окраски кузова, два из которых будут двухцветными. Производство Hyundai Verna/Solaris следующего поколения начнется в ближайшие месяцы. Цены и комплектации для индийского рынка будут объявлены до конца апреля 2023 года.