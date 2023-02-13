В Китае начались продажи электрокара Rising Auto со сменными батареями

В Китае начались продажи электрического кроссовера Rising Auto R7 (бренд принадлежит концерну SAIC) с возможностью быстрой замены батареи, сообщает портал CarNewsChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина купеобразного кроссовера составляет почти 5 метров, по габаритам автомобиль схож с Hyundai Palisade. Электрокар доступен как в версии с одним мотором и задним приводом, так и с двумя моторами с полным приводом. Во второй модификации силовая установка развивает 536 л.с. (700 Нм) и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды, а запас хода составляет около 600 км.

Автопроизводитель из КНР предлагает клиентам не покупать аккумулятор вместе с автомобилем, а брать его в аренду, за счет чего цена Rising Auto R7 уменьшается на почти на 100 тыс. юаней (стоимость такого электрокроссовера составит 196 тыс. юаней). По словам производителя, замена одной батареи занимает 2,5 минуты.

В салоне Rising Auto R7 установлены три больших экрана для водителя и переднего пассажира. В список оснащения модели входят системы распознавания лиц и голосового управления, адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, система контроля слепых зон и автоматического экстренного торможения.