В Китае представили крошечный электровнедорожник

Бренд Baojun показал сверохкомпактный электровнедорожник Yep, чьи размеры составляют 3381/1685/1721 мм, а колесная база - 2110 мм. Автомобиль является брендом совместного предприятия SAIC-GM-Wuling (SGMW), сообщило 13 февраля издание Carnewschina, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Пока у Baojun Yep один электродвигатель, который расположен в задней части машины. По информации издания, это синхронный двигатель с постоянными магнитами имеет максимальную мощность 68 л. с. и максимальный крутящий момент 140 Нм. Максимальная скорость машины составляет 100 км/час. Эксперты отметили, что в скором времени появится двухмоторная полноприводная версия электрокара. Машина оснащена литий-железо-фосфатной батарее, полного заряда которой хватит на путь в 303 км.

Модель Yep предназначена для молодых людей, живущих в больших городах. Электрокар позиционируется как четырехместный автомобиль, но по оценке экспертов, задние сиденья подойдут только для детей или домашних животных. Китайские эксперты полагают, что Baojun разрабатывает пятидверную версию, впрочем, официально эта информация пока не подтверждена. Автомобиль снаряженной массой в 1006 кг. официально представят на Шанхайском автосалоне, который состоится в марте 2023 года. Запуск электрокара на китайский авторынок намечен на май текущего года.