Новое поколение Hyundai Solaris под именем Verna выпустят в Инди

Новое поколение модели Hyundai Verna, которая известна в России под именем Solaris, анонсировали в Индии. Первые изображения автомобиля опубликовало местное представительство марки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На тизерах Hyundai показала решетку радиатора светящуюся полосу спереди, фонари с горизонтальным светодиодным элементом и боковую часть кузова.

В Индии Verna будет оснащаться новым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л с непосредственным впрыском топлива, который будет сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным "роботом" с двойным сцеплением. Также в гамму войдет атмосферный 1,5-литровый мотор в связке с механикой или вариатором.

Как уточняет Autocar India, новые седаны поступят в продажу в мае 2023 года. На местном рынке модель предложат в четырех уровнях оснащения.