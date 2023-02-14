Появились фотографии Haval H6 в новом дизайне

Компания Haval готовит неузнаваемый кроссовер H6. На данный момент достоверно неизвестно, в каком статусе находится новинка - это новое поколение или же лишь рестайлинг. Дело в том, что актуальный Haval H6 третьего поколения продается в Китае с 2020 года, так что это вполне может быть глубокая модернизация, в ходе которой кроссовер не только в значительной степени преобразится, но и получит иной мотор. В документе китайского Минпрома, опубликовавшего снимки автомобиля, действительно упоминается новый силовой агрегат, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Haval H6, запечатленный на фотографиях из базы Минпрома КНР, напоминает купеобразный H6s - у кросс-купе были позаимствованы радиаторная решетка, вентиляционная прорезь ниже линии капота и дизайн оптики. В документе приводятся и габариты: модернизированный H6 длиннее и шире нынешнего кроссовера, а из-за новых бамперов углы въезда и съезда уменьшились с 20 и 27 до 19 и 24 градусов.

Для новинки заявлен двухлитровый бензиновый двигатель GW4N20A, который развивает 238 лошадиных сил. Скорее всего он будет работать в связке с семиступенчатым "роботом". По другой версии, пару мотору 2.0 составит девятидиапазонная роботизированная коробка передач.

Портал "Китайские автомобили" предполагает, что Haval H6 в новом дизайне - это именно рестайлинг, а не новое поколение, так как платформа автомобиля осталась прежней. Вероятно, такой автомобиль станет одной из разновидностей H6 в Китае, как и H6s, и будет позиционироваться как более спортивный и молодежный вариант.