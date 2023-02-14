Brabus улучшил свой первый мотоцикл

Ателье Brabus выпустило улучшенную версию своего первого мотоцикла. Новый нейкед называется 1300 R Edition 23. Его выпустят в количестве 290 штук по цене 42 500 евро за каждый. Как и предшественник, байк представляет собой перелицованный KTM 1290 Super Duke R EVO. Ему заменили оптику, обвес, добавили деталей, изготовленных на станке с числовым программным управлением. Двигатель остался прежний - V-Twin мощностью 180 лошадиных сил, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

В прошлом году Brabus представил свой первый мотоцикл, чем немало удивил поклонников. Собранный на базе KTM 1290 Super Duke R EVO нейкед 1300 R остался верен технике исходника, а вот от Brabus ему досталось не так много. Помимо декора, это круглая фара в стиле Honda CB1000R, углепластиковые обтекатели, регулируемые подножки (12 положений), вырезанные из алюминия на станке с ЧПУ, и обшитое кожей сиденье. Всю партию мотоциклов раскупили за две минуты. Поэтому в 2023-м ателье выпустит ещё 290 нейкедов 1300 R Edition 23, по 145 штук в одном из двух доступных цветов.