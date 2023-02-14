Ford уволит тысячи сотрудников в Европе

Американский автопроизводитель Ford уволит 3800 сотрудников в Европе в течение ближайших трех лет из-за постепенного перехода на производство электромобилей, сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автогигант намерен оптимизировать штат, чтобы создать "более компактную структуру" и планирует сократить 2300 работников в Германии, 1300 в Великобритании и 200 в других странах Европы. В то же время компания сохранит около 3400 инженерных должностей в регионе, чтобы сосредоточиться на проектировании новых моделей автомобилей.

"Чтобы проложить путь к устойчиво прибыльному будущему Ford в Европе, необходимы широкомасштабные действия и изменения в том, как мы разрабатываем, производим и продаем наши автомобили. Это повлияет на организационную структуру, на поиск тех талантов и навыков, которые нам понадобятся в будущем", - сказал генеральный менеджер Ford Model E в Европе Мартин Сандер.