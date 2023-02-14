В Европе приняли решение по легковым автомобилям

Европарламент принял решение по производству легковых автомобилей и утвердил цели по сокращению вредных выбросов. Об этом говорится на сайте законодательного органа власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большинство депутатов одобрили соглашение по пересмотру стандартов выбросов CO2 от новых автомобилей. Так, с 2035 года новые легковые автомобили не должны производить выбросы углекислого газа - объем CO2 должен сократиться на 100 процентов относительно показателей 2021 года. При этом к 2030 году выбросы решили снизить на 55 процентов.

"Такие цели вносят ясность в автомобильную промышленность и стимулируют инвестиции для производителей автомобилей. Покупка и пользование автомобилями с нулевым уровнем выбросов станут дешевле для потребителей. Таким образом экологичное вождение станет доступным для всех", - заявил депутат Ян Хейтема.