Chevrolet обновила седан и хэтчбек Aveo

Компания Chevrolet улучшила седан и хэтчбек Aveo. Некогда популярный в России "бюджетник" Chevrolet Aveo будет продаваться в Мексике с новым дизайном: там состоялась премьера седана и хэтчбека условно нового поколения, хотя на деле это лишь рестайлинг. За разработку обновленного семейства Aveo отвечал китайский SAIC, у которого в КНР есть совместное предприятие с General Motors - там Aveo продается под маркой Wuling. В Мексике же модель будет представлена под более привычным брендом Chevrolet.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, обновленные седан и хэтчбек Chevrolet Aveo обзавелись скромной затемненной решеткой радиатора, прямоугольной передней оптикой и аккуратными задними фонарями в черной окантовке. У хэчтбека оригинальный задний бампер, в остальном же автомобили идентичны. Список оснащения довольно богатый для модели масс-маркета: заявляются шесть подушек безопасности, восьмидюймовая панель приборов, камера заднего вида и задний парктроник. Также автомобилям положены галогеновые фары проекционного типа со светодиодными ходовыми огнями.

Мотор всего один: это бензиновый атмосферный агрегат объемом 1,5 литра, который развивает 98 лошадиных сил. Он сочетается с шестиступенчатой "механикой", а в топовой комплектации - с вариатором.