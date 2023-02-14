Внедорожник Tank 300 получил модификацию Cyber Knight

В Китае представили модификацию нового рамного внедорожника Tank 300 под названием Cyber ​​Knight, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

От обычного внедорожника Tank 300 Cyber ​​Knight отличается черным спортивным обвесом, спойлером на задней двери и большими дисками. Покупателям на выбор предложат отделку салона в синем или оранжевом цвете. Новинка оснащается 2,0-литровым турбомотором (227 л.с. и 387 Нм) с связке с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Отмечается, что Tank 300 Cyber ​​Knight ориентирован на молодую аудиторию водителей и будет выпущен ограниченным тиражом в 7 тыс. экземпляров. Стоимость автомобиля составит от 330 тыс. до 350 тыс. юаней (3,56-3,78 млн рублей по актуальному курсу).