Внедорожник Tank 300 получил модификацию Cyber Knight - ФОТО
В Китае представили модификацию нового рамного внедорожника Tank 300 под названием Cyber Knight, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
От обычного внедорожника Tank 300 Cyber Knight отличается черным спортивным обвесом, спойлером на задней двери и большими дисками. Покупателям на выбор предложат отделку салона в синем или оранжевом цвете. Новинка оснащается 2,0-литровым турбомотором (227 л.с. и 387 Нм) с связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Отмечается, что Tank 300 Cyber Knight ориентирован на молодую аудиторию водителей и будет выпущен ограниченным тиражом в 7 тыс. экземпляров. Стоимость автомобиля составит от 330 тыс. до 350 тыс. юаней (3,56-3,78 млн рублей по актуальному курсу).
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