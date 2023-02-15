Второе поколение Perodua Axia представили в Малайзии

Малайзийская компания Perodua представила компактный хетч Axia, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Zigwheels.com. Модель взаимоунифицирована с Toyota Agya, выпускающейся в Малайзии.



Perodua Axia и Toyota Agya базируются на японской платформе DNGA-A. Кроме того, все узлы и агрегаты и даже штампованные части кузова у них одинаковые. Отличается лишь дизайн моделей, а также спецверсии: для Agya заявлена комплектация GR со спортивным обвесом. Габариты Perodua Axia: 3760 мм в длину, 1665 мм в ширину и 1495 мм в высоту. Колесная база - 2525 мм. Снаряженная масса варьируется от 865 до 890 кг.

Силовая установка Perodua Axia состоит из трехцилиндрового двигателя Toyota 1KR-VE объемом 1 л. Мощность составляет 67 л.с. и 91 Н·м крутящего момента. Для Toyota Agya подготовлен более мощный 1,2-литровый двигатель - мощностью 88 л.с. и 112 Н·м крутящего момента.



Цена на Perodua Axia стартует с отметки в 38 600 малайзийских ринггитов. За самые дорогие версии придется отдать 49 500 ринггитов. Примерно такие же цены озвучены и на Toyota Agya.

Напомним, малайзийский Perodua на 25% принадлежит японской компании Daihatsu - дочернему подразделению Toyota. Perodua не имеет собственных разработок в области двигателей и платформ и поэтому использует исключительно японские узлы и агрегаты.





