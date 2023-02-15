Volkswagen показал внешность и салон обновленного Touareg

Компания Volkswagen приступила к финальным испытаниям обновленного кроссовера Touareg. Замаскированные прототипы рестайлинговой модели тестируются рядом с Полярным Кругом, в шведской Лапландии, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Оценить изменения во внешности обновленного Touareg из-за камуфляжа довольно сложно, но сам Volkswagen обещает "освежить" его как спереди, так и сзади: на "передке" появятся объединенные светодиодной полосой матричные фары IQ.Light HD, а корму будет украшать светящийся логотип немецкого бренда.

В салоне тоже "революции" не произойдет. Сохранив верность прежней архитектуре Innovision Cockpit, обновленный Touareg получит более качественные материалы отделки, а также усовершенствованную мультимедийную систему с 15-дюймовым тачскрином и улучшенным распознаванием голосовых команд.

Изменится ли гамма двигателей, пока неизвестно. Зато кроссоверу уже сейчас обещаны версии с двумя типами подвески (пружинной и двухкамерной пневматической) и датчик нагрузки на крышу, который будет автоматически распознавать наличие багажника на нем и менять настройки систем безопасности для повышения устойчивости машины в движении.

Премьера рестайлингового Volkswagen Touareg состоится уже летом. Продажи модели на европейском рынке должны начаться до конца текущего года.