Компания Subaru начнет прием заказов в Японии на новую Subaru Impreza

Компания Suzuki готовится к старту продаж хэтчбека Impreza нового (шестого поколения) на японском рынке. Прием заказов на новинку местные дилеры бренда начнут ровно через две недели, 2 марта, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Речь о той Subaru Impreza, которая дебютировала в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Со сменой поколения хэтчбек мало изменился внешне, но при этом разбогател в оснащении: светодиодная оптика теперь доступна ему уже в базовой комплектации, а экран мультимедиа, получившей поддержку Apple CarPlay и Android Auto, в топовых версиях вырос до 11,6 дюйма.

Младшим мотором остался 2,0-литровый 152-сильный бензиновый "оппозитник", а возрожденное исполнение RS отныне оснастили более мощным 2,5-литровым оппозитным двигателем на 185 сил, который раньше ставился только на старшие модели бренда. Трансмиссия - безальтернативный клиноцепной вариатор Lineartronic, а полный привод теперь имеет электронную систему управления вектором тяги с помощью штатных тормозов.

В базовую комплектацию новой Impreza входит фирменный комплекс EyeSight следующего поколения, отличный от предыдущего обновленным программным обеспечением, увеличенным углом обзора камер и наличием дополнительной, третьей широкоугольной камеры, позволяющей электронике лучше распознавать пешеходов и велосипедистов, чтобы, в случае чего, вовремя снизить скорость и избежать ДТП.

Цены на новую Subaru Impreza пока не объявлены. Ранее Subaru назвала их для спортивного седана Subaru WRX 2023 модельного года, который будет стоить в США минимум 30 605 долларов.