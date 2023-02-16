Женщины выбрали лучшие автомобили 2023 года

Жюри конкурса "Всемирный женский автомобиль года" (Women's World Car of the Year) опубликовало список победителей 2023 года в шести основных категориях. Отбором занималась команда жюри в составе 63 автомобильных журналисток из 45 стран, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лучшим городским автомобилем стал Kia Niro, его назвали просторным, практичным, безопасным и экологичным. Титул лучшего семейного кроссовера достался переднеприводному Jeep Avenger - первой в истории марки электрической модели.

В номинации "Лучшая большая машина" победил Citroen C5 X, который женское жюри похвалило за комфорт, вместительность и дизайн. Победу в категории "Лучший большой SUV" присудили Nissan X-Trail, его достоинствами назвали семь посадочных мест, внедорожные качества и гибридную технологию. Наконец, среди спорткаров лучшим признали Audi RS 3, а среди пикапов - Ford Ranger.

Премия Women's World Car of the Year была основана в 2009 году. Абсолютного победителя 2023 года объявят 8 марта.