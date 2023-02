Geely запускает новый бренд Milky Way

У Geely появится новый бренд Milky Way для дорогих гибридов и электрокаров. "Млечный путь" (именно так переводится Milky Way с английского, а на китайском название звучит как "Иньхэ") составит компанию Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Geometry, Radar и другим маркам, входящим в китайский холдинг. Под названием Milky Way в Китае будут продаваться автомобили на новых источниках энергии (NEV, New Energy Vehicle), а именно подключаемые гибриды и электромобили, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как сообщает CarNewsChina, бренд Milky Way будет выпускать модели среднего и высокого ценового сегмента, причем в их основу ляжет некая новая платформа, а не перспективная SEA, на которой базируются современные электрокары суббрендов Geely. Вероятно, таким образом холдинг намерен не допустить внутренней конкуренции автомобилей Milky Way с Geometry и Zeekr.

Первенцем Milky Way станет электрический седан, который пока показали лишь на тизерах. На первом из них запечатлен один из задних фонарей со сложной геометрией и 3D-эффектом, а на втором - кресло с подголовником необычной формы и отделкой, напоминающий велюр. Пока об этой модели известно лишь то, что она будет достигать в длину 4,9 метра, соответственно, это будет седан С-класса.

Полноценный запуск Milky Way намечен на 23 февраля.

Отдельно стоит отметить любовь Geely к "космическим" названиям. Так, компания уже выпускает "звездную" линейку Star, в которую входят автомобили на платформе CMA - седан Preface, Tugella и Monjaro.