Toyota и Suzuki разработают легкий спорткар

Toyota и Suzuki планируют разработать легкий среднемоторный спорткар с трехцилиндровым двигателем, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Bestcarweb.com. Пока что проект носит условное обозначение Midship Sports, и он может стать идейным наследником культового купе Toyota MR2, популярного в 90-е годы.



К проекту также привлечена Daihatsu - дочернее подразделение Toyota. Вполне вероятно, что производить спорткар планируется сразу под двумя брендами, как это было с купе Toyota GT86/Subaru BRZ.



Предполагается, что дизайн машины будет выполнен в стилистике концепта Toyota Sports EV, представленного в 2021 году. Известны и примерные габариты новинки: 4200 мм в длину, 1720 мм в ширину и 1220 мм в высоту. Колесная база - 2550 мм. Снаряженная масса - 1000 кг. Базироваться спорткар Midship Sports будет на платформе Toyota TNGA-B, которая лежит в основе компактного хетчбэка Yaris XP210.

За силовую установку отвечает компания Suzuki. Новинка получит гибридную систему, в центре которой находится трехцилиндровый 120-сильный турбомотор объемом 1 л. Вместе с ним работает электрический стартер-генератор мощностью примерно 5 л.с., помогающий при разгонах и позволяющий немного снизить расход топлива. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая.