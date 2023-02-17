Tesla начала увольнять этих сотрудников

Сотрудники завода американского автопроизводителя Tesla в Буффало сообщили о массовых увольнениях через несколько дней после того, как стало известно об их планах по созданию первого в истории компании профсоюза. Об этом со ссылкой на заявление профсоюза Workers United Upstate New York в Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NLRB) сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего лишились работы более 30 человек. Остальные работники предприятия получили письмо с обновленной политикой компании. В ней, в частности, содержался запрет записи рабочих встреч без разрешения всех участников собрания.

Желание создать профсоюз и коллективно отстаивать свои права его инициаторы объясняли низкой зарплатой и слишком высокой трудовой нагрузкой, которая наносит вред здоровью.

В качестве одного из примеров они указали, что руководство завода проверяет, сколько раз сотрудник нажимает на клавиши компьютера, чтобы подсчитать время, которое он тратит на выполнение рабочих задач. Из-за таких требований некоторым приходится ограничивать себя в походах в туалет.

Основателя компании Илона Маска активисты уведомили в письме, а 14 февраля они хотели начать агитировать коллег вступать в профсоюз. При этом они подчеркивали, что не имеют личных разногласий с владельцем Tesla, но хотели бы получить право голоса.

Автопроизводитель много лет успешно сопротивляется планам рабочих создать профсоюз. Все обвинения по поводу нарушения прав сотрудников компания отрицает.