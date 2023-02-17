Mitsuoka выпустила новое поколение ретрокара Viewt
Японская компания Mtsuoka выпустила модель Viewt нового поколения, передает Day.Az со ссылкой на "Авторевю".
Новинка построена на базе хетчбэка Toyota Yaris, но при этом она стилизована под классический Jaguar Mark 2 1963 года. Длина нового ретрохетчбэка - 4090 мм, ширина - 1695 мм, высота - 1500 мм. В салоне на центральной консоли установлен большой монитор мультимедийной системы. Автомобиль оснащен аналоговой приборной панелью и простым кондиционером.
Базовая версия Mitsuoka Viewt оснащена 1.0-литровым двигателем мощностью 69 л.с., вариатором и передним приводом. Ступенькой выше -1.5-литровый силовой агрегат с отдачей 120 л.с., который сочетается с шестиступенчатой "механикой" или вариатором. На вершине гаммы - гибрид, который имеет дефорсированный мотор 1.5 (91 л.с.), электродвигатель (80 л.с.) и электромеханический вариатор.
На японском рынке продажи хетчбэков Mitsuoka Viewt начнутся осенью.
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