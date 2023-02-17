Mitsuoka выпустила новое поколение ретрокара Viewt

Японская компания Mtsuoka выпустила модель Viewt нового поколения, передает Day.Az со ссылкой на​ "Авторевю".

Новинка построена на базе хетчбэка Toyota Yaris, но при этом она стилизована под классический Jaguar Mark 2 1963 года. Длина нового ретрохетчбэка - 4090 мм, ширина - 1695 мм, высота - 1500 мм. В салоне на центральной консоли установлен большой монитор мультимедийной системы. Автомобиль оснащен аналоговой приборной панелью и простым кондиционером.

Базовая версия Mitsuoka Viewt оснащена 1.0-литровым двигателем мощностью 69 л.с., вариатором и передним приводом. Ступенькой выше -1.5-литровый силовой агрегат с отдачей 120 л.с., который сочетается с шестиступенчатой "механикой" или вариатором. На вершине гаммы - гибрид, который имеет дефорсированный мотор 1.5 (91 л.с.), электродвигатель (80 л.с.) и электромеханический вариатор.

На японском рынке продажи хетчбэков Mitsuoka Viewt начнутся осенью.