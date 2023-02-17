Toyota намерена вернуть на домашний рынок модель Land Cruiser 70

Компания Toyota Motor осенью 2023 года планирует представить в Японии обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 70. Об этом 16 февраля сообщило издание Bestcar, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Для внутреннего рынка Land Cruiser 70 является знаковой моделью, от того к ее возвращению домой в компании решили пересмотреть дизайн фронтальной части машины. Эксперты полагают, что внедорожник получит другие фары головного света. Возможно, что оптика станет частично или полностью светодиодной.

По технической части машины известно пока немного. В компании только упомянули, что в подвеске заднего моста внедорожника вместо пружин будут малолистовые рессоры, а под капотом, скорее всего, окажется дизельный мотор 1GD объемом 2,8 л от Land Cruiser Prado.

Двигатель будет работать в паре с шестиступенчатым автоматом. Эксперты уточнили, что все Land Cruiser 70, которые производились раньше и предлагаются сегодня на рынке Австралии, представлены только с механической коробкой передач.