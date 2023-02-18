Volkswagen в Германии огорчит немцев

Автоконцерн Volkswagen уведомил своих дилеров в Германии о повышении с 23 февраля цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания на 4,4%, сообщает Automotive News Europe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Даже Volkswagen не может избежать высокой инфляции. Хотя мы работаем как можно лучше с долгосрочными контрактами, операциями хеджирования и повышением эффективности, влияние на затраты не может быть полностью компенсировано", - приводит издание слова из уведомления Volkswagen.

Подорожание коснется, в частности, популярных моделей немецкого концерна, включая Golf, Tiguan, Polo и T-Roc, а также остающегося в производстве универсала Volkswagen Passat.