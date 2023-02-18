BMW выпустит современную интерпретацию купе 3.0 CSL

К 50-летию своего спортивного подразделения M GmbH компания BMW выпустит ограниченной партией из 50 экземпляров современную интерпретацию модели 3.0 CSL, сообщает пресс-служба автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль, построенный на основе серийной модели BMW M4 CSL, получит оригинальные детали экстерьера - в том числе бамперы, передние крылья, капот и крыша из углепластика. Также спецверсия получит раскраску в стиле оригинальной спортивной 3.0 CSL, которая выпускалась в 1970-х годах.

Сборка каждого автомобиля из ограниченной партии займет около двух недель. После этого машину ждет финальная проверка перед отправкой клиенту. Производство спецверсии начнется на заводе BMW в Германии весной 2023 года.