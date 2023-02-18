На концерн Ford подали коллективный иск

Американская юридическая фирма Hagens Berman подала в суд коллективный иск против концерна Ford от имени владельцев кроссоверов Ford Bronco Sport и Ford Escape в связи с установкой на машины бракованных топливных форсунок и неудовлетворительного ремонта в рамках объявленной отзывной кампании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О потенциальной склонности к растрескиванию топливных форсунок на почти 521,8 тыс. автомобилей Ford известил Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) в ноябре 2022 года после 22 случаев пожаров в подкапотном пространстве машин этих моделей.

При этом в качестве устранения неисправности автопроизводитель предложил перепрограммирование блока управления двигателем для обнаружения возможной утечки и предупреждения об этом водителей, а также установку дренажной трубки, отводящей пролившееся топливо от головки блока цилиндров и других раскаленных поверхностей.

"Даже после того, как Ford отозвал автомобили, он не смог предоставить своим клиентам какое-либо значимое возмещение, оставив им автомобили, которые представляют серьезную опасность для окружающей среды и безопасности", - подчеркивается в иске Hagens Berman, к которому юристы призывают присоединиться владельцев потенциально опасных автомобилей.