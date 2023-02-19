Chery создаст большой электрокроссовер

Китайская компания Chery разрабатывает большой электрический кроссовер E0Y, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com. Он станет конкурентом премиальным NIO.



Chery E0Y получит экстерьер в новой корпоративной стилистике бренда. На патентных изображениях машины видна характерная узкая светодиодная оптика спереди и сзади, камеры заднего вида вместо традиционных зеркал и скрытые дверные ручки. Однако на прототипах установлены обычные зеркала и классические дверные ручки.



Длина Chery E0Y будет достигать 5 м, а колесная база - 3 м. По этим показателям электрокроссовер Chery сравним с премиальным NIO ES6. Не исключено, что именно он и станет главным конкурентом E0Y.

Силовая установка Chery E0Y пока не раскрывается, однако известно, что модель базируется на оригинальной платформе E0X. Дебют новинки запланирован на 2023 год. Больше подробностей компания расскажет уже на Шанхайском автосалоне, который состоится в апреле.