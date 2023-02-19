Китайская марка Kaiyi представила новый кроссовер Tanggu

Компания Kaiyi, чьи автомобили начали собирать на заводе "Автотор" в Калининграде, показала первые снимки нового кроссовера для рынка Китая, передает CarNewsChina.

Сообщается, что компактный кроссовер получит название Tanggu. Он построен на модульной платформе T1X, которая используется в различных моделях Chery, в том числе в известной Tiggo 8, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Габариты Kaiyi Tanggu схожи с Chery Tiggo 8 и составляют 4716x1860x1718 мм при колесной базе 2710 мм. Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора, узкую светодиодную оптику и светящиеся логотипы.

Известно, что кроссовер будет оснащаться 1,5-литровым турбодвигателем. Также модель получит гибридную модификацию на базе атмосферного мотора такого же объема и электродвигателя с запасом хода 120 км. Предполагается, что на домашнем рынке Kaiyi Tanggu будет стоить от 80 до 110 тыс. юаней.