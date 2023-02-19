Серийный электрический пикап Ram 1500 REV: первый взгляд

Показанный в начале января концепт-кар Ram 1500 Revolution казался многообещающим: оригинальный дизайн, кабина-трансформер с третьим рядом сидений и складной задней стенкой, свой интерьер... Но теперь концерн Stellantis впервые показал серийную версию электрического пикапа - и она оказалась куда скромнее, передает Day.Az со ссылкой на autoreview.ru.

Новый Ram 1500 REV - это не оригинальный автомобиль, а переделанный на электротягу серийный пикап Ram 1500 образца 2018 года. Кабина и грузовой отсек с боковыми секциями остались такими же, как у бензиновых и дизельных Рэмов. Изменен только дизайн передка и задние фонари. То есть концерн Stellantis пошел по пути Форда, который тоже сделал свой электропикап F-150 Lightning на базе стандартной F-серии, хотя масштаб переделок серьезный.

По большому счету, в такой унификации нет ничего плохого, просто концепт обещал нам совсем иную машину. А наличие рамы, наверняка, будет положительно воспринято покупателями. Ведь созданные с чистого листа электропикапы Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV имеют интегрированную раму. Заявлено, что в основе пикапа Ram 1500 REV лежит новая рамная платформа STLA Frame, а помимо чистого электромобиля, в гамме будет последовательный гибрид с бензиновым удлинителем хода под капотом.

Интерьер электромобиля пока засвечен лишь мимолетно, но он тоже почти такой же, как у Рэмов с двигателями внутреннего сгорания. Разве что появился дополнительный экран перед пассажиром: это решение заимствовано у дорогих моделей Jeep. Других подробностей о пикапе пока нет, полноценная премьера состоится только через несколько месяцев. А старт продаж и вовсе намечен лишь на конец 2024 года. Однако Stellantis уже открыл прием заказов со 100-долларовыми возвратными депозитами.