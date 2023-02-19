Обновленный внедорожник Nissan Patrol Nismo представлен в ОАЭ

Компания Nissan представила внедорожник Nissan Patrol Nismo 2023 модельного года, сообщает пресс-служба автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль ориентирован на рынки стран Персидского залива и был представлен в Объединенных Арабских Эмиратах. Спецверсия Nismo получила перенастроенный двигатель мощностью 428 л.с., боковые воздухозаборники и элементы красного цвета в оформлении - это касается, в частности, бамперов внедорожника и элементов отделки интерьера, в том числе кресел и внутренней поверхности дверей. Рулевое колесо внедорожника отделано искусственной замшей - алькантарой.

Также Patrol Nismo оснащен подвеской Bilstein с индивидуальными настройками и колесами на 22-дюймовых дисках.