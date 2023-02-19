В США превратили двухместный Smart во внедорожник с лебедкой

В США на продажу через аукцион выставлен Smart Fortwo первого поколения после глубокого тюнинга, который превратил городской микрокар во внедорожник. Об этом сообщает Jalopnik, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль получил подвеску с увеличенный на 8 см дорожным просветом, 15-дюймовые колеса с шинами, предназначенными для преодоления бездорожья, а также электрическую лебедку, укрепленную в передней части. Колесные арки получили пластиковые расширители, которые также не предусмотрены заводской конструкцией.

При этом внедорожный вариант Smart построен на основе машины в исполнении Brabus, которое отличается от стандартного, в частности, спортивной выхлопной системой.