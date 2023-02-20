Автобренд Milky Way представит свой первый автомобиль

Первой моделью автомобиля новой марки Milky Way, которая принадлежит китайской компании Geely, станет гибридный кроссовер L7. Об этом сообщает carnewschina.com. Презентация состоится 23 февраля 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроссовер Milky Way L7 будет построен на платформе e-CMA. Автомобиль дебютирует в рамках конференции Geely New Energy Strategy. Судя по опубликованному тизеру, модель оснастят тонкими светодиодными фарами и массивным бампером и широкими колесными арками. Какими техническими характеристиками будет обладать первый автомобиль нового суббренда Geely, пока неизвестно.

Кроме кроссовера L7, в модельной линейке Milky Way появится спортивный электрический седан.