Сооснователь Tesla раскритиковал беспилотные автомобили

Сооснователь Tesla Мартин Эберхард прокомментировал развитие технологии беспилотных автомобилей. Об этом сообщает издание Business Insider, передает Day.Az.

Эберхард заявил, что интерес Илона Маска к технологии автопилота угрожает компании. "Я думаю, что ошибочно думать об автомобиле как о программной платформе", - заметил инженер, подчеркнув, что потребители не должны сравнивать транспортное средство с iPhone.

По словам Мартина Эберхарда, в современных смартфонах часто появляются ошибки, которые влияют на работу устройства. "Если такая ошибка обнаруживается в ПО, которое управляет, например, тормозами или рулевым управлением, это может вас убить", - заявил специалист. Инженер раскритиковал технологию беспилотного вождения, заметив, что она является слишком "сырой", чтобы применять ее на дорогах общего пользования.

В заключение Эберхард рассказал, что, когда он был генеральным директором Tesla, у него не было мысли развивать технологию автопилотирования. "У меня не было бюджета, чтобы сделать приличную информационно-развлекательную систему в автомобиле, не говоря уже о том, чтобы подумать о чем-то вроде автопилота", - подчеркнул специалист.