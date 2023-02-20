Volkswagen Tiguan планируется превратить в электромобиль

В модельном ряду Volkswagen в 2026 году появится кроссовер, близкий по габаритам к Tiguan, который, скорее всего, унаследует от него название, пишет Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, электрический кроссовер скорее всего получит название ID.Tiguan. Автомобиль будет построен на модульной платформе MEB, разработанной немецким концерном для электрических машин. На ней же будет базироваться новый электрический хетчбэк Golf, выход которого на рынок ожидается в 2025 году. В настоящее время проект кроссовера известен под рабочим названием Trinity.

О том, что выпуск такого автомобиля планируется наладить на головном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге, было объявлено во время визита на завод канцлера ФРГ Олафа Шольца.