Hyundai Solaris нового поколения под именем Verna покажут в Индии

Шестое поколение модели Hyundai Verna дебютирует в Индии 21 марта текущего года, объявило местное представительство марки и опубликовало первое изображение автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В России Hyundai Verna известна под именем Solaris, а на некоторых других рынках зовется Accent. Рассказывая о новинке, в Hyundai назвали внешний вид автомобиля "спортивным" и "свирепым". Сбор предзаказов на модель в Индии уже начался.

В Индии Verna будет оснащаться новым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л с непосредственным впрыском топлива, который будет сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным "роботом" с двойным сцеплением. Также в гамму войдет атмосферный 1,5-литровый мотор в связке с механикой или вариатором.