Mercedes-Benz и Moncler одели G-Class в пуховик

Компания Mercedes-Benz показала G-Class, вдохновленный пуховиками Moncler. Концепт-кар с огромными мягкими колесами, имитирующими дутые куртки, и аналогичным чехлом с молнией на крыше получил название Project Mondo G. Его представили на выставке Moncler "Искусство гения" во время Лондонской недели моды. Такой "Гелик" оформили в единственном экземпляре, однако сотрудничество с брендом одежды открыло для Mercedes-Benz некие новые горизонты и возможности, заявляет автопроизводитель, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Команда, работавшая над Project Mondo G, описала идею концепта как игру на контрастах между строгим угловатым экстерьером внедорожника Mercedes-Benz и мягкими округлыми формами блестящих накладок. Их сочетание создает "слияние противоположностей", превращая G-класс в оригинальный арт-кар. Вместе с тем подчеркивается "способность выдерживать самые суровые условия" - общее качество пуховиков и "Гелика", а молния на крыше символизирует универсальность и вариативность.

"Одетый" внедорожник стал заметно крупнее исходного G-Class: дутые колеса и крыша увеличили его ширину почти до 3,4 метра, а высоту - до 2,8 метра. Вес концепта составляет 2,5 тонны.

"Два сильных бренда класса люкс предлагают необычайно новый опыт, объединяя мир автомобилей и моды в единое целое", - сказал Горден Вагенер, главный дизайнер Mercedes-Benz Group AG.