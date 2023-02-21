Водородный летающий суперкар с запасом хода в 300 км

Airspeeder Mk4, разработанный австралийской компанией Alauda Aeronautics, позиционируется как самый быстрый в мире электрический летательный аппарат с вертикальным взлётом (eVTOL), его максимальная скорость - 360 км/ч, на её достижение с места старта нужно всего 30 с, при этом обещана точность управления на уровне болидов Формулы-1 и военных истребителей, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Компанию Alauda Aeronautics со штаб-квартирой в австралийском городе Аделаида основал в 2018 году предприниматель и энтузиаст авиастроения Мэтт Пирсон, название Alauda переводится с английского как "полевой жаворонок". Airspeeder Mk4, как можно понять из индекса, - уже четвёртый аппарат типа eVTOL (electric vertical take-off and landing), который разработала компания. Предыдущие три были электрическими октокоптерами со старомодным дизайном корпуса в стиле самолётов 30-х - 50-х годов прошлого века, эти машины разрабатывались с прицелом на воздушные гонки, первая такая гонка состоялась в прошлом году - гонщики в ней управляли аэромобилями дистанционно, с помощью технологий дополненной реальности.

Airspeeder Mk4 отличается от своих предшественников как внешне, так и по технической концепции. Сдвоенные роторы теперь "упакованы" в специальные оправы, прикреплённые к корпусу через электронно управляемые карданные шарниры - благодаря этому каждой из четырёх секций можно мгновенно задать своё положение и точно направить аэромобиль в нужную сторону.

Роторы приводятся в движение электромоторами, но питаются они теперь не от батареи, а от водородного турбогенератора (газовая турбина, работающая в паре с электрической машиной) мощностью 1000 кВт (1360 л.с.). Переход на водород позволил уменьшить массу аэромобиля и обеспечить ему большой по меркам eVTOL запас хода на одной заправке: весит Airspeeder Mk4 всего 950 кг, расчётная дальность полёта - 300 км.