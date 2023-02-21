Глава Mercedes-Benz анонсировал презентацию четырёх новинок до конца года

Немецкая компания готовит к дебюту автомобили компактного семейства нового поколения, которые входят в направление Entry Luxury. Ранее стало известно, что оно будет включать в себя всего четыре модели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru, Mercedes-Benz рассекретил свою стратегию в мае прошлого года: речь идёт о том, что более 75% инвестиций предполагается направлять на разработку и выпуск автомобилей класса C и выше - это направления Top-End Luxury и Core Luxury. Тогда же стало известно о том, что производитель собирается упростить линейку автомобилей начального уровня, этому направлению присвоили наименование Entry Luxury.

Как ещё раз подчеркнул генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус, которого цитирует Automotive News Europe, компания продолжит инвестировать средства в разработку и выпуск компактных автомобилей, однако основной фокус всё же будет смещён на "модели, которые являются наиболее успешными во всем мире". Сообщается, что новинки Entry Luxury будут показаны до конца текущего года, более точных сроков пока нет. При этом, скорее всего, их презентуют в статусе концептов (или же нас вовсе подразнят тизерами), а дебют первой серийной модели может состояться уже в 2024-м.

Компактное семейство Mercedes-Benz будет включать в себя не семь, как сейчас, а всего четыре модели. Какие именно автомобили канут в Лету, а какие - получат путёвку в будущее, официально пока не сообщается. Зарубежные СМИ предполагают, что в списке кандидатов на вылет числятся хэтчбек и седан A-Class, а также B-Class - не исключено, что их снимут с производства после 2025 года. В результате остаться в семействе могут CLA, CLA Shooting Brake, GLA и GLB.

Ещё один вариант предполагает, что универсал CLA тоже покинет конвейер, а линейку "компактов" пополнит "младший брат" G-Class: очередной виток слухов о возможном появлении такой модели появился совсем недавно. Предполагается, что у такой новинки будут варианты как с двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрической силовой установкой. На рынок этот небольшой SUV может выйти в 2026 году.

По предварительным данным, в основу всех четырёх компактных моделей ляжет новая платформа MMA (Mercedes Modular Architecture), на которой смогут базироваться и электромобили, и варианты с ДВС. Это позволит компании выпускать гибридные версии своих моделей до тех пор, пока это будет разрешено в Европе. Как сообщалось ранее, представители сегмента Entry Luxury получат расширенный комплекс современного оборудования и новую операционную систему MB.OS. В результате стоимость моделей нового поколения может оказаться ощутимо выше по сравнению с актуальными ценниками "компактов".