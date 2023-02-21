McLaren Elva от Novitec: 919 сил и покрытый золотом выхлоп

Компания Novitec добавила редкому суперкару McLaren Elva золотой выхлоп. Суперкару увеличили мощность, заменили компоненты подвески и колеса. Чтобы снять с "битурбовосьмерки" 4.0 максимальные 919 лошадиных сил и 888 Нм потребовался вспомогательный блок управления двигателем Novitec N-Tronic, набор безкатализаторных труб с теплоизолирующим покрытием, а также обманка Tectronic. Дополнительно на Elva можно перешить салон, и выбор материалов и цветов зависит от заказчика, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ателье Novitec - одна из тех компаний, которой доверяют тюнинг по-настоящему эксклюзивных автомобилей. В портфолио немецких специалистов есть и Ferrari SF90 Spider, и Maserati MC20, и даже умопомрачительный Ferrari Monza SP1, хотя в мире таких машин немногим больше сотни. Один из последних проектов фирмы - комплексная программа доработок спидстера McLaren Elva. Она включает увеличение мощности двигателя, установку укороченных пружин и колес.