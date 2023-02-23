Bentley снимет с производства легендарный двигатель W12

Снять 12-цилиндровый мотор с производства в Bentley решили в рамках стратегии Beyond100, согласно которой уже к началу следующего десятилетия весь модельный ряд марки будет полностью электрическим, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Когда мы впервые выпустили W12 в 2003 году, мы знали, что у нас теперь есть мощный двигатель, который будет продвигать вперед и наши автомобили, и наш бренд. Спустя 20 лет и более 100 000 выпущенных двигателей W12 пришло время отказаться от этой ставшей культовой силовой установки, поскольку мы делаем шаги в направлении электрификации", - заявил председатель и исполнительный директор Bentley Адриан Холлмарк.

С момента появления первого 6,0-литрового двигателя Bentley W12 с двойным турбонаддувом в 2003 году команда инженеров компании постоянно улучшала характеристики мотора как с точки зрения мощности и максимального крутящего момента, так и выбросов и качества. За последние 20 лет мощность увеличилась на 37%, крутящий момент - на 54%, а выбросы при этом сократились на 25%. Как и два десятилятия назад, все моторы W12 собираются вручную, а затем испытываются на специальных диагностических машинах.