В Австралии представили летающий гоночный автомобиль с водородным двигателем

Компания Alauda Aeronautics представила летающий гоночный автомобиль Airspeeder Mk4. Транспортное средство, способное как ездить по дорогам, так и летать по воздуху, разработали в австралийском городе Аделаида.

Как передает Day.Az со ссылкой на avtonovostidnya.ru, Airspeeder Mk4 представляет собой самый быстрый в мире электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, которые обычно объединяют понятием eVTOL. Он оснащен водородным турбогенератором мощностью 1340 лошадиных сил (1000 кВт), позволяющему разогнаться до 360 км/ч всего 30 секунд после старта с места. Запас хода составляет 300 км при почти нулевом уровне выбросов.