Dongfeng представил тяжелый внедорожник с 6,7-литровым турбодизелем

Компания Dongfeng провела презентацию нового внедорожника Warrior MS600 в Китае, сообщает autohome.com.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащена 6,7-литровым дизельным двигателем Dongfeng-Cummins мощностью 314 л.с. (1050 Нм), работающим с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и 4-ступенчатой ​​раздаточной коробкой, а также системой полного привода с межосевым дифференциалом. Максимальная скорость автомобиля составляет 140 км/ч.

Dongfeng Warrior MS600 может быть выполнен в различных модификациях, в том числе с надстройкой-кунгом, а также с трехместной, шестиместной или пятиместной кабиной. Размеры новинки составляют 5970x2160x2155 мм при колесной базе 3700 мм. Снаряженная масса однорядного шасси составляет 3750 кг, а двурядного - 3915 кг. Внедорожник способен преодолевать брод глубиной 800 мм.

В список оборудования входят кожаный мультируль, цифровая приборная панель, мультимедиа-система с сенсорным экраном, климат-контроль, различные системы помощи при вождении и функция ночного видения. Цены варьируются в диапазоне от 487 тыс. до 639 тыс. юаней.