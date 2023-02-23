Mercedes-Benz раскрыл салон абсолютно нового E-Класса

Компания Mercedes-Benz показала интерьер абсолютно нового E-Class. Для бизнес-семейства выбрана необычная архитектура: ставку сделали на кокпит с тремя дисплеями в духе электромобиля EQE. Обошлось без "гиперэкрана": приборная панель установлена отдельно от тачскринов. Водителю и пассажирам доступны видеоигры, онлайн-сервисы, Zoom-конференции и другой контент из Сети. Естественно, "цифровизация" достигается без ущерба для безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Салон нового Mercedes-Benz E-Класса практически лишён "физических" клавиш: даже "горячие" кнопки под центральным тачскрином и интерфейс мультируля сенсорные. Отличия от EQE сводятся к иному оформлению боковых дефлекторов вентиляции, иной компоновке центрального тоннеля, нюансам вроде расположения кнопки старт-стоп. На актуальные C- и S-Класса новинка похожа меньше, главным образом из-за горизонтальных экранов.

Чем E-Class с ожидаемым названием W214 удивит, так это онлайн-сервисами. Сверху на панели предусмотрена селфи/видеокамера, через которую удобно вести конференции через Zoom. Воспользоваться опцией можно, только когда автомобиль запаркован. Зато функция Active Ambient Lighting работает даже на ходу: контурная подсветка меняет цвет и интенсивность в зависимости от ритма песни.

Ещё одна "фишка" - слежение за взглядом водителя: экраны отображаются так, чтобы из-за руля было невозможно отвлечься на развлечения, которые использует пассажир. Наконец, водитель и пассажир могут играть в Angry Birds, пользоваться веб-браузерами, смотреть потоковые видео и новости, а в списке базового оборудования есть соцсеть TikTok.

Премьера нового Mercedes-Benz E-Class должна состояться весной. Дата презентации ещё не объявлена. На американский рынок седан выйдет к концу года, а во втором полугодии в Европе могут появиться и седан, и универсал.