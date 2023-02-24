Городские автобусы в ЕС переведут на экотопливо

К 2030 году все новые городские автобусы в Евросоюзе должны избавиться от выхлопов углекислого газа. С таким предложением выступила Европейская комиссия, сообщил портал Euro Puls, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

В Брюсселе считают, что это поможет добиться цели, согласно которой к 2050 году в Европе уровень выбросов парниковых газов должен снизиться настолько, чтобы они могли все без остатка поглощаться природой (например, деревьями).

Чтобы облегчить переход на экологичный транспорт, Еврокомиссия предложила создать масштабную сеть "зеленых" зарядных станций для автобусов и грузовиков, работающих на электроприводе. Они будут располагаться на дорогах через каждые 60 километров, а станции для транспорта на водороде - через 150 километров.

Кроме того, Еврокомиссия планирует ввести более строгие стандарты выбросов для всех новых грузовиков и автобусов дальнего следования на традиционном топливе: к 2040 году выбросы от них должны будут сократиться на 90%.

Предложение получит законную силу после его одобрения Европейским парламентом и Советом ЕС. Портал напоминает, что большегрузные автомобили "ответственны" за 6% общего объема выбросов парниковых газов в ЕС. При этом на них приходится 25% всех выбросов автомобильного транспорта.