Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках

Между правительствами Азербайджана и Великобритании подписано соглашение о международных автомобильных перевозках.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

В публикации говорится, что соглашение создаст благоприятные условия для беспрепятственного движения товаров с целью роста взаимной торговли между двумя странами.

"Состоялась встреча с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, заместителем госсекретаря по парламентским связям министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, которые находятся с визитом в нашей стране. В ходе встречи мы подписали "Соглашение о международных автомобильных перевозках между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии". Соглашение создаст благоприятные условия для беспрепятственного движения товаров для роста взаимной торговли между двумя странами", - говорится в публикации.