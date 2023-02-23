Управление болидом Формулы-1 с необычных ракурсов

Сложнейшую работу гонщика Формулы-1 показали на видео. Накануне официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне итальянская гоночная команда Scuderia AlphaTauri провела обкатку своего нового болида AlphaTauri AT04 на автодроме "Мизано" в Италии. За руль машины сел новобранец команды Ник де Врис и на примере голландского пилота коллектив решил наглядно продемонстрировать, как гонщики чемпионата мира работают руками и ногами, управляя самой совершенной гоночной техникой на трассе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, каждый болид Формулы-1 оснащён множеством камер, которые позволяют в прямой трансляции наблюдать за заездами пилотов с разных ракурсов. На обкатке новой машины Scuderia AlphaTauri пошла ещё дальше и установила камеру в области педалей, чтобы показать, как гонщик работает с газом и тормозом.

Для больше наглядности в одном кадре свели два ракурса - ноги на педалях и вид глазами гонщика, причём в самом прямом смысле этого слова.

С 2023 года в Формуле-1 обязательными стали встроенные в шлемы видеокамеры, которые дают максимально приближенный к взгляду пилота ракурс, а также позволяют понять, куда смотрит спортсмен во время прохождения дистанции.