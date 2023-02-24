Представлен новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9

Компания Chery представила в Китае новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Отныне именно он - самая крупная, дорогая, роскошная и богато оснащенная модель бренда, которая воплощает в себе все лучшее, что он может предложить, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

По размерам и формату Tiggo 9 сопоставим с Changan Uni-K и Geely Monjaro, а технически (в плане платформы и даже кузова) его впору назвать близким родственником нового Exeed Yaoguang, который доберется до России в середине текущего года.

Длина "девятки" составляет 4820 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1699 мм, а колесная база - 2820 мм. Салон, несмотря на внушительные габариты, только пятиместный. Ранее были слухи и о семиместной версии, но когда она появится, и появится ли вообще, остается только догадываться.

Дизайн интерьера примечателен тремя оригинальными дефлекторами вентиляции на центральной консоли, сенсорными кнопками на руле и центральном тоннеле, двойным виртуальным "кокпитом" с цифровой "приборкой" и медиасистемой (управление двухзонным климат-контролем интегрировано в нее), необычным подрулевым рычажком управления трансмиссией и пультами управления электроприводом передних сидений на дверях, как у "Мерседесов".

Внешне Tiggo.9 выделяется выдвижными ручками дверей, гигантской радиаторной решеткой с вертикальными "клиньями" и массивным передним бампером с L-образными вставками, а среди опций у него есть матричные фары, 20-дюймовые колеса, аудиосистема Sony, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло и продвинутый адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков.

Двигатель пока только один - модернизированный 2,0-литровый турбомотор TGDI серии Kunpeng мощностью 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента, который уже знаком китайцам по Chery Tiggo 8, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Plus. Привод может быть передним или полным, а коробкой передач, по данным китайских СМИ, стал тот же семиступенчатый "робот", что и у нового Exeed Yaoguang.

Старт продаж Chery Tiggo 9 в Китае намечен на май текущего года. Ожидается, что по цене он окажется чуть дешевле вышеупомянутого "Иксида", который сейчас стоит от 22 до 29 тыс. долларов.