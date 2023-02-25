В BMW объяснили, в чем разница в восприятии бренда в разных странах

Выяснилось, в чем разница в восприятии марки BMW в разных странах. Обозреватели BMW Blog посетили дизайн-студию баварской марки в Калифорнии, пообщались с главным дизайнером BMW Андрианом ван Хойдонком и узнали, что на ключевых рынках одна и та же марка вызывает разные ассоциации. Американцы считают, что BMW - это спорткар, а в Китае клиенты BMW хотят приобретать предмет роскоши. Общемировая тенденция - сближение предпочтений автолюбителей из разных стран, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Адриан ван Хойдонк объяснил, что утверждение "BMW - это спортивный автомобиль", верно даже для тех американцев, которые покупают флагманский седан 7-Series. А вот в Китае от баварской продукции ждут роскоши, а не ездовых качеств. Дизайнерам BMW пришлось потрудиться, создавая "семёрку" в кузове G70, но в итоге удалось предложить агрессивный экстерьер и расширенные возможности персонализации интерьера.

Дизайн современных BMW считают спорным, но представители марки неоднократно давали понять, что противоречивая внешность помогает продажам. Теперь же президент дизайн-студии BMW Хольгер Хампф добавил, что разработка дизайна нового автомобиля - командная работа, а времена, когда какую-то модель связывали с конкретным специалистом в области дизайна, остались в прошлом.

В целом процесс "отрисовки" нового автомобиля ускорился: внешность создаётся несколькими специалистами в онлайн-программах, а правки и предложения вносятся дистанционно в дизайнерских бюро по всему миру. Адриан ван Хойдонк подчеркнул, что окончательному переходу дизайнеров в онлайн поспособствовала пандемия коронавируса.