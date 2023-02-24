В марте 2023 года китайско-шведский автомобильный бренд Lynk & Co представит обновленный кроссовер 05. Об этом сообщает autohome.com.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Lynk & Co 05 получит новый цвет кузова и несколько новых расцветок интерьера. В салоне появятся спортивные передние сиденья с вентиляцией. Также, программное обеспечение автомобиля будет работать теперь под управлением чипа Qualcomm Snapdragon 8155.

О всех изменениях в Lynk & Co 05 станет известно во время премьеры.