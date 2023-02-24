Geely запустила новый бренд экологичных авто

Китайская компания Geely запустила новый бренд экологичных автомобилей с моделями в среднем и премиальном сегментах. Об этом сообщил в пятницу шанхайский новостной ресурс "Ицай глобал", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, семь моделей под брендом Geely Galaxy компания планирует вывести на рынок к 2025 году. Три из них будут представлены в текущем году, три - в 2024 году, еще одна модель выйдет в 2025 году. Первой станет модель L7, которая должна поступить на рынок во втором квартале этого года. Под данным брендом Geely будет производить автомобили как с гибридными двигателями, так и полностью электрические.

Как отмечает ресурс, создание нового бренда связано с острой конкуренцией на рынке электромобилей в Китае, учитывая сильные позиции таких компаний, как BYD и Changan. В этой борьбе Geely постепенно теряет свои преимущества, нужны новые предложения для повышения объемов продаж, отмечает портал.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в прошлом году по розничным продажам своих автомобилей Geely вышла на пятое место в Китае, уступив BYD, Changan, Shanghai Volkswagen и FAW - Volkswagen. Темпы роста продаж компании составили всего 1,8% (против 149%, к примеру у BYD).

Что касается экологичных авто, то здесь позиция у Geely чуть лучше - четвертое место по стране. За прошлый год было продано 304,9 тыс. таких машин, что на 278% больше показателя 2021 года.